05 июня 2023, 18:04
Семь россиян и мастерская в Калуге подпали под санкции США
Минфин США ввел санкции против семи россиян и мастерской в Калуге
Американские власти ввели санкции против семи граждан России и мастерской в Калуге. Заявление об этом распространил Минфин США, сообщил ТАСС.
Согласно данным ведомства, под ограничительные меры подпали Анна Травникова, Светлана Бойко, Алексей Лосев, Юрий Маколов, Глеб Хлопонин, Василий Громовиков и Константин Сапожников.
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Также санкции теперь действуют против мастерской керамических изделий Perko Julleuchter. Это предприятие расположено в Калуге.
Причины, по которым против семи россиян и калужской мастерской решили ввести ограничения, в Минфине пояснять не стали. После внесения в санкционный перечень происходит замораживание активов на территории США. Попавшим в список запрещается въезд в Соединенные Штаты.
Помимо этого, американским гражданам или компаниям запрещается вести бизнес с фигурантами санкционного перечня.
США
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