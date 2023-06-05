Мир 05 июня 2023, 18:04 Семь россиян и мастерская в Калуге подпали под санкции США Минфин США ввел санкции против семи россиян и мастерской в Калуге РИА «Новости»

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Американские власти ввели санкции против семи граждан России и мастерской в Калуге. Заявление об этом распространил Минфин США, сообщил ТАСС.

Согласно данным ведомства, под ограничительные меры подпали Анна Травникова, Светлана Бойко, Алексей Лосев, Юрий Маколов, Глеб Хлопонин, Василий Громовиков и Константин Сапожников.

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Также санкции теперь действуют против мастерской керамических изделий Perko Julleuchter. Это предприятие расположено в Калуге.

Причины, по которым против семи россиян и калужской мастерской решили ввести ограничения, в Минфине пояснять не стали. После внесения в санкционный перечень происходит замораживание активов на территории США. Попавшим в список запрещается въезд в Соединенные Штаты.

Помимо этого, американским гражданам или компаниям запрещается вести бизнес с фигурантами санкционного перечня.