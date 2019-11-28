Семь пострадавших в ДТП в Доминикане россиян вылетели в Москву
Побывавшая в аварии в Доминикане россиянка намерена требовать компенсациюПодробнее
Сообщение опубликовано на официальной странице дипмиссии в Facebook. Дипломаты проинформировали, что еще пять россиян получили всю необходимую медпомощь, выписаны из больниц, и ждут в гостинице, когда туроператор организует их вылет в Россию. На пути в Москву уже находятся семь человек.
Дипмиссия сообщила, что те россияне, кто еще нуждается во врачебной помощи, находятся в госпиталях городов Санто-Доминго и Игуэй. У 21 пострадавшего диагностированы травмы средней тяжести, шестеро находятся в тяжелом состоянии.
«Хотели бы поблагодарить наших соотечественников, постоянно проживающих в Доминиканской Республике, а также доминиканских выпускников советских и российских вузов, которые, узнав об аварии, предложили свое содействие в решении возникавших вопросов», — отмечается в заявлении.
Дипломаты сообщили, что отдельные граждане в ДТП утратили свои документы и в сейчас ведется работа по восстановлению загранпаспортов для их возвращения на родину.