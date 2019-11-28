Семь пострадавших в ДТП в Доминикане россиян вылетели в Москву

Посольство РФ в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике сообщило, что семеро российских туристов, пострадавших в ДТП в Доминикане вылетели в Москву. Возвращения домой ожидают еще пятеро.

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Сообщение опубликовано на официальной странице дипмиссии в Facebook. Дипломаты проинформировали, что еще пять россиян получили всю необходимую медпомощь, выписаны из больниц, и ждут в гостинице, когда туроператор организует их вылет в Россию. На пути в Москву уже находятся семь человек.

Дипмиссия сообщила, что те россияне, кто еще нуждается во врачебной помощи, находятся в госпиталях городов Санто-Доминго и Игуэй. У 21 пострадавшего диагностированы травмы средней тяжести, шестеро находятся в тяжелом состоянии.

«Хотели бы поблагодарить наших соотечественников, постоянно проживающих в Доминиканской Республике, а также доминиканских выпускников советских и российских вузов, которые, узнав об аварии, предложили свое содействие в решении возникавших вопросов», — отмечается в заявлении.

Дипломаты сообщили, что отдельные граждане в ДТП утратили свои документы и в сейчас ведется работа по восстановлению загранпаспортов для их возвращения на родину.