Семь новых случаев COVID-19 подтвердили в Китае за сутки

За минувшие сутки на материковой территории Китая зарегистрировано семь новых больных с COVID-19. Еще у 18 человек инфекция протекала бессимптомно.

Среди активных случаев четыре ввезли из-за границы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Заболевшие находятся в автономном районе Внутренняя Монголия. Еще три положительных теста на коронавирус — внутри страны. Два больных — в провинции Цзилинь, один — в Шанхае.

Два из бессимптомных случаев завезли в Китай из-за рубежа, 16 — местных. Медики наблюдают за состоянием 448 бессимптомных носителей инфекции.

Из бессимптомных случаев 16 зафиксированы внутри страны, два — «импортированы», всего 448 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Врачи выписали домой 11 выздоровевших пациентов. Смертельных исходов из-за COVID-19 не было.

Вне материковой части Китая за последние 24 часа выявили три новых случая заражения. Все коронавирусные больные находятся в Гонконге.

Днем раньше в Китая подтвердили пять случаев коронавируса с активным течением болезни, бессимптомных больных было 12.

Из-за COVID-19 в Китае с конца 2019 года умерли 4633 человека. Подтвержденных случаев заражения в стране — 82 954. Из них 1704 инфицированных приехали из-за границы.

В китайских клиниках на лечении остаются 82 человека. Состояние восьми госпитализированных медики оценивают как тяжелое. Из больниц выписали свыше 78 тысяч человек, которым удалось полностью излечиться от COVID-19.