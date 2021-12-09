Семь миротворцев ООН погибли в Мали в результате взрыва

В префектуре Мопти на дороге между городами Севарэ и Дуэнца произошел взрыв. Конвой ООН наехал на бомбу около Бандиагары. Об этом сообщило издание Republic of Togo.

Все миротворцы, находившиеся в машине, от полученных травм скончались на месте. Еще трое человек доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии, написала «Политика сегодня».

Всего с 2013 года в Мали отмечено три подобных нападения на миротворцев ООН. За все время нахождения в этой стране от представителей организации погибли 146 человек.