Семь мирных жителей ДНР пострадали из-за обстрелов со стороны украинских военных

Семь мирных жителей с территорий, ранее освобожденных Народной милицией ДНР, пострадали в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. Информацию об этом опубликовало представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Сведения о пострадавших предоставил Минздрав ДНР. По данным ведомства, в Мариуполе получили ранения три мужчины и женщина, в населенном пункте Новотроицкое пострадала пенсионерка 1937 года рождения, еще одна пожилая жительница ДНР была ранена во Владимировке. В населенном пункте Мирное пострадал молодой мужчина.

«Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения ДНР, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в представительстве народной республики.

Ранее в СЦКК ЛНР сообщили о четырех новых обстрелах со стороны ВСУ. Под огнем оказались четыре населенных пункта Луганской Народной Республики. В частности, повреждения получил Первомайский электромеханический завод имени Карла Маркса.