Семь мин запрещенного калибра выпустили ВСУ по селу Веселое в ДНР

Село Веселое в Донецкой Народной республике подверглось минометному обстрелу со сторону украинских военных. Об это сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

По данным представительства республики, в воскресенье в 07:30 ВСУ выпустили по селу семь мин калибром 120 миллиметров. Снаряды были выпущены по направлению населенный пункт Пески — населенный пункт Веселое.

Также минувшей ночью по информации представительства ДНР был обстрелян населенный пункт Спартак. По нему ВСУ выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.

По направлению Новотроицкое — Докучаевск украинские военные выпустили 10 мин 120-миллиметрового калибра.

Накануне в представительстве сообщили о том, что около полуночи администрация Донецка проинформировала о том, что из-за обстрелов ВСУ были разрушены жилые дома и детский сад в Александровке. Два человека были ранены.