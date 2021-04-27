Семь человек задержали во Франции по подозрению в терроризме. Шестеро из них родились в России

Французская полиция задержала семь человек в рамках антитеррористического расследования по Сирии. Шестеро из них родились в России, один — в Грузии, сообщил ТАСС.

Спецоперация по задержанию иностранцев прошла в рамках следственных действий по делу о спонсорах боевиков в САР. Подозреваемые были задержаны в департаментах Пюи-де-Дом и Нижний Рейн.

Шестеро из них, по данным источника местного агентства France Presse, являются представителями чеченской общины. Мужчинам от 28 до 48 лет. Возраст задержанного уроженца Грузии не уточняется.

В ближайшую среду, 28 апреля, Совет министров во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассмотрит обновленный законопроект о разведке и борьбе с терроризмом. Несколькими днями ранее уроженец Туниса напал на комиссариат полиции в городе Рамбуйе. В результате погибла 49-летняя женщина. По данному делу были задержаны пять человек, написала «Газета.ru».