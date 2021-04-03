Семь человек в Британии умерли от тромбов после вакцины AstraZeneca

Семь человек скончались после прививки препаратом AstraZeneca в Британии. Причиной стало появление тромбов.

Об этом сообщила газета MHRA. Уточняется, что было выявлено 30 случаев тромбоза. Семь из них стали летальными. Отмечается, что подобных прецедентов от вакцины BioNTech/Pfizer замечено не было.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес после прививки российской вакциной от коронавируса «Спутник V» заразился коронавирусом. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он рассказал, что у него поднялась невысокая температура, а также была головная боль. После этого он сдал тест, который оказался положительным. Также Фернандес отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.

«Хотя мы ждем подтверждения ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей», — написал президент.

В Центре Гамалеи ему ответили на сообщение. Там рассказали, что эффективность вакцины составляет 91,6% и добавили, что препарат точно убережет от тяжелого течения болезни. Также президенту пожелали выздоровления.