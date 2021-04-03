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    03 апреля 2021, 13:03

    Семь человек в Британии умерли от тромбов после вакцины AstraZeneca

    Дарья Морозова

    Семь человек скончались после прививки препаратом AstraZeneca в Британии. Причиной стало появление тромбов.

    Семь человек в Британии умерли от тромбов после вакцины AstraZeneca

    Об этом сообщила газета MHRA. Уточняется, что было выявлено 30 случаев тромбоза. Семь из них стали летальными. Отмечается, что подобных прецедентов от вакцины BioNTech/Pfizer замечено не было.

    Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес после прививки российской вакциной от коронавируса «Спутник V» заразился коронавирусом. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Он рассказал, что у него поднялась невысокая температура, а также была головная боль. После этого он сдал тест, который оказался положительным. Также Фернандес отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.

    «Хотя мы ждем подтверждения ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей», — написал президент.

    В Центре Гамалеи ему ответили на сообщение. Там рассказали, что эффективность вакцины составляет 91,6% и добавили, что препарат точно убережет от тяжелого течения болезни. Также президенту пожелали выздоровления.