Семь человек пропали без вести после беспорядков в Алма-Ате

Правоохранительные органы продолжают искать семь человек, которые пропали в дни массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщили в местном департаменте полиции.

«С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшими. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлось 15 человек. Местонахождение остальных семи человек устанавливается», — написал со ссылкой на полицию Telegram-канал «Алматинская трагедия», который создали для распространения официальной информации в Казахстане.

По всем этим случаям открыты дела, оперативные-поисковые мероприятия продолжаются. Представители департамента посоветовали родственникам обращаться по вопросу пропавших в Алма-Ате в управления полиции районов по месту жительства или районов, в которых человека видели в последний раз.

Общественно-политическая ситуация обострилась в Казахстане в первых числах января. Жители городов Актау и Жанаозен на западе страны высказали недовольство из-за двукратного роста цен на сжиженный газ.

Протесты позже начались в других городах, в частности в Алма-Ате. Там были массовые беспорядки, в городе орудовали боевики, они нападали на госучреждения. Власти начали контртеррористическую операцию. В эти дни погибли 17 казахстанских силовиков, более 1300 человек пострадали. Сейчас ситуация в Казахстане стабилизировалась.