Важное 23 ноября 2022, 08:44 Семь человек пострадали при взрыве на въезде в Иерусалим Радиостанция «Кан»: при взрыве на въезде в Иерусалим пострадали семь человек

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Взрыв прогремел утром 23 ноября на въезде в Иерусалим, пострадали семь человек. Об этом сообщила местная радиостанция «Кан».

На место направлены оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства и причины происшедшего.

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По информации радиостанции, один из раненых находится в критическом состоянии, он в больнице. Состояние второго пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

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Взрыв прогремел на автобусной остановке в Иерусалиме. По предварительным данным, сработала бомба, оставленная в сумке.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», травмы различной степени тяжести получили 10 человек.

Очевидцы сообщили о втором взрыве в Иерусалиме. Второй зафиксирован на одном из перекрестков города.

Теракт в Стамбуле, на улице Истикляль, произошел 13 ноября. При взрыве погибли шесть человек, еще 81 человеку потребовалась медицинская помощь.