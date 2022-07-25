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    25 июля 2022, 05:27

    Семь человек пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе

    Нина Петлинова

    Очередная массовая стрельба произошла в Лос-Анджелесе — на этот раз в парке. Пострадали семь человек, сообщили на сайте пожарного департамента города.

    Стрельба произошла рядом с парком Пек. В тот момент там проводили авиашоу, уточнили в департаменте.

    «Как минимум семеро гражданских пострадавших — четыре мужчины и три женщины — были доставлены в местные больницы фельдшерами», — сказано в сообщении.

    Там уточняется, что три человека сейчас находятся в критическом состоянии — они получили пулевые ранения.