Семь человек получили ранения при обстреле автобуса у Стены Плача в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима у Стены Плача неизвестный обстрелял автобус, серьезные ранения получили семь человек. Об этом написала местная газета Times of Israel со ссылкой на медиков

Нападение произошло рано утром в воскресенье. Обстреляли автобус по дороге к Стене Плача, а также парковку возле гробницы царя Давида, за пределами Сионских ворот Старого города. Нападавший скрылся, пишет издание. Полиция предполагает, что это был теракт.

Медики оказали помощь двум тяжелораненым, у пятерых ранения средней и легкой тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницы Иерусалима.

Израильская армия в начале августа начала операцию «Рассвет» против террористического движения «Исламский джихад»*. Военные достигли целей и уничтожили главарей группировки в секторе Газа за три дня. Израильское правительство продолжает «политику нулевой терпимости» по отношению к терроризму.

«Исламский джихад»* — запрещенная в России террористическая организация.