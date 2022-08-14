Семь человек получили ранения при обстреле автобуса у Стены Плача в Иерусалиме
Times of Israel: у Стены плача в Иерусалиме обстреляли автобус, ранены семь человек
В Старом городе Иерусалима у Стены Плача неизвестный обстрелял автобус, серьезные ранения получили семь человек. Об этом написала местная газета Times of Israel со ссылкой на медиков
Нападение произошло рано утром в воскресенье. Обстреляли автобус по дороге к Стене Плача, а также парковку возле гробницы царя Давида, за пределами Сионских ворот Старого города. Нападавший скрылся, пишет издание. Полиция предполагает, что это был теракт.
Медики оказали помощь двум тяжелораненым, у пятерых ранения средней и легкой тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницы Иерусалима.
Израильская армия в начале августа начала операцию «Рассвет» против террористического движения «Исламский джихад»*. Военные достигли целей и уничтожили главарей группировки в секторе Газа за три дня. Израильское правительство продолжает «политику нулевой терпимости» по отношению к терроризму.
«Исламский джихад»* — запрещенная в России террористическая организация.