Мир 10 марта 2023, 01:40 Семь человек погибли в результате стрельбы в центре «Свидетелей Иеговы» в Гамбурге BILD: семь человек погибли в Гамбурге при стрельбе в центре «Свидетелей Иеговы» РИА «Новости»

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Минимум семь человек погибли и около 24 жителей получили ранения в результате стрельбы в Гамбурге. Нападение произошло в местном центре религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Подробности сообщила немецкая газета BILD.

Отмечается, что среди пострадавших семь человек находятся в очень тяжелом состоянии.

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Стрельба произошла в городском районе Альстердорф около 23:00 по московскому времени. Данные о том, сколько было нападающих, разнятся. Некоторые местные СМИ пишут, что стрелок был один, другие сообщают о нескольких вооруженных людях.

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По информации газеты, преступника пока не поймали — он находится в бегах. В связи с этим горожанам рекомендуют оставаться дома.

На месте трагедии работает полиция. Спасатели продолжают выносить пострадавших из здания центра. Подробности уточняются.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная на территории России.