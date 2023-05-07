Мир 07 мая 2023, 22:15 Семь человек погибли в результате наезда автомобиля на прохожих в Техасе ABC: в Техасе в результате наезда автомобиля на прохожих погибли семь человек РИА «Новости»

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Как минимум семь человек погибли и шесть пострадали в результате наезда автомобиля на прохожих у центра помощи бездомным в городе Браунсвилле в штате Техас. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

«Семь человек погибли в техасском Браунсвилле после того, как автомобиль наехал на пешеходов <…> Согласно [данным] полиции, до шести человек с серьезными и легкими травмами получают помощь», — говорится в сообщении.

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Власти добавили, что полиция задержала подозреваемого и поместила его под стражу. Его проверяют на употребление наркотиков и алкоголя.

В субботу в торговом центре города Аллен штата Техас мужчина открыл стрельбу по людям, погибли восемь человек, семеро получили ранения. Подозреваемого застрелила полиция. Губернатор Техаса назвал стрельбу «невыразимой трагедией».