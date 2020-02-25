Семь человек погибли в Нью-Дели из-за массовых беспорядков
На северо-востоке столицы Индии погибли семь человек из-за массовых беспорядков. Они происходят из-за вступления в силу поправок в закон о гражданстве. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на зарубежное СМИ.
Изначально сообщалось о пяти погибших, позже количество смертей достигло семи. Более 50 человек получили травмы разной степени тяжести.
Глава МВД Индии Амит Шах потребовал остановить беспорядке в Нью-Дели как можно скорее. Правоохранительные органы пытались успокоить горожан, но многие все равно вступали в драки друг с другом, пишет «ПолитЭксперт».
Места, где проводились митинги, на время закрыты.