    25 февраля 2020, 14:27

    Семь человек погибли в Нью-Дели из-за массовых беспорядков

    Анастасия Кременчугская

    На северо-востоке столицы Индии погибли семь человек из-за массовых беспорядков. Они происходят из-за вступления в силу поправок в закон о гражданстве. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на зарубежное СМИ.

    Изначально сообщалось о пяти погибших, позже количество смертей достигло семи. Более 50 человек получили травмы разной степени тяжести.

    Глава МВД Индии Амит Шах потребовал остановить беспорядке в Нью-Дели как можно скорее. Правоохранительные органы пытались успокоить горожан, но многие все равно вступали в драки друг с другом, пишет «ПолитЭксперт».

    Места, где проводились митинги, на время закрыты.