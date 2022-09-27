Семь человек погибли в ходе перестрелки с полицией в Бразилии | 360°

Мир 27 сентября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber Семь человек погибли в ходе перестрелки с полицией в Бразилии

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Семь человек погибли в ходе полицейской операции в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил RT со ссылкой на G1.

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Полицейские устроили перестрелку с группировкой, подозреваемой в незаконной торговле. Погбли семь человек, 26 человек задержаны.

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