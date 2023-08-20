Мир 20 августа 2023, 20:26 Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Бразилии Globo: 7 болельщиков футбольного клуба «Коринтианс» погибли в ДТП в Бразилии Соцсети

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Автобус, перевозивший болельщиков бразильского футбольного клуба «Коринтианс», попал в ДТП в ночь на воскресенье, 20 августа. В результате аварии семь человек погибли, еще 36 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Globo.

Авария произошла на горном участке дороги районе города Брумадиньо. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Машина не вписалась в поворот, врезалась в склон и перевернулась.

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Свои соболезнования пострадавшим и родственникам погибших выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который также является болельщиком команды «Коринтианс».

Соцсети

В конце июля пассажирский автобус упал с 50-метрового моста в Турции. При въезде в село Каракут водитель не справился с управлением, и машина сорвалась в овраг. В результате аварии погибли семь человек, еще 22 получили травмы.