Семь человек погибли в аварии с 20 автомобилями из-за песчаной бури в США

В США семь человек погибли и несколько пострадали при столкновении 20 автомобилей в штате Юта. Причиной ДТП стала песчаная буря, которая вызвала проблемы с видимостью.

Авария произошла в воскресенье вечером. Несколько человек попали в местные больницы в критическом состоянии. Власти не уточнили, сколько человек получили ранения, но отметили, что число погибших может быть больше. Об этом сообщил СNN со ссылкой на Департамент государственной службы штата Юта.

По данным полиции, авария произошла после того, как ветер вызвал песчаную бурю.

На снимках места крушения видно несколько тракторных прицепов и несколько поврежденных легковых автомобилей. У одного транспортного средства были сорваны пассажирские двери.

Пострадавших эвакуировали не только машины скорой помощи, но и вертолеты.