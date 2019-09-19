Семь человек погибли при подрыве грузовика в Афганистане. Более 80 человек ранены
Жертвами взрыва во время речи президента Афганистана стали более 20 человек. Мероприятие не остановилиПодробнее
Как сообщил телеканал Тоlо News со ссылкой на местных чиновников, грузовик с бомбой был припаркован возле отделения местной службы безопасности. Взрывной волной были полностью разрушены стоящие рядом здания.
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
В последнее время в Афганистане постоянно звучат взрывы. 17 сентября взорвался автомобиль рядом с местом встречи президента страны Ашрафа Гани со своими избирателями в провинции Парван. Жертвами теракта стали 24 человека, 30 человек получили ранения. Сам Гани при взрыве не пострадал. Прерывать мероприятие не стали.
Как сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, бомбу привел в действие террорист-смертник.