Семь человек погибли при подрыве грузовика в Афганистане. Более 80 человек ранены

Очередной взрыв прогремел в Афганистане. В городе Калот на юге страны взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. Как минимум семь человек погибли, 85 человек пострадали.

Жертвами взрыва во время речи президента Афганистана стали более 20 человек. Мероприятие не остановили Подробнее

Как сообщил телеканал Тоlо News со ссылкой на местных чиновников, грузовик с бомбой был припаркован возле отделения местной службы безопасности. Взрывной волной были полностью разрушены стоящие рядом здания.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

В последнее время в Афганистане постоянно звучат взрывы. 17 сентября взорвался автомобиль рядом с местом встречи президента страны Ашрафа Гани со своими избирателями в провинции Парван. Жертвами теракта стали 24 человека, 30 человек получили ранения. Сам Гани при взрыве не пострадал. Прерывать мероприятие не стали.

Как сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, бомбу привел в действие террорист-смертник.