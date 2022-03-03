Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Румынии

Румынский самолет МиГ-21 Lancer ВВС пропал с радаров над Черным морем. На его поиски отправился вертолет IAR 330, который тоже пропал. Румынское телевидение показало кадры, предположительно, с места крушения вертолета, сообщил RT. Позже стало известно, что в результате крушения погибли семь человека.

В военном ведомстве заявили, что вертолет IAR 330 вылетел на поиски истребителя МиГ-21 Lancer — ранее с ним была потеряна радиосвязь.

В сообщении ВВС Румынии сказано, что пилот сообщил о плохих погодных условиях и получил приказ вернуться на базу. На борту воздушного судна находилось пятеро военных.Данных о местонахождении истребителя до сих пор нет.

Как утверждают украинские СМИ, самолет МиГ-21 Lancer потерпел крушение. На борту находились пять членов экипажа — все погибли. Кроме того, жертвами стали два морских спасателя из ВМС Румынии, которые также летели на вертолете. Гибель семи военных подтвердил начальник Штаба обороны румынской армии, генерал Даниел Петреску.

Информация о крушении гражданского вертолета Sikorsky S61-N, законтрактованного Военно-морскими силами США, появилась 23 февраля. Винтокрылая машина разбилась на острове Кауаи в штате Гавайи. Погибли четыре человека. Вертолет принадлежал компании Croman Corporation. Ее представитель Брайан Битти сообщил, что вертолет проводил учебные операции по контракту с ВМС США.