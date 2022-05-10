Семь человек погибли и более 230 пострадали при столкновениях на Шри-Ланке

Масштабные столкновения произошли на Шри-Ланке на фоне политического кризиса в стране. Жертвами стали семь человек, 231 был ранен. По данным News First, 218 пострадавшим потребовалась госпитализация. Сейчас они находятся в Национальной больнице Коломбо.

Столкновения в столице страны начались утром 9 мая. В этот день несколько тысяч сторонников правящей партии «Народный фронт Шри-Ланки», которых привезли на автобусах из сельской местности, атаковали палаточный лагерь сторонников оппозиции, написало РИА «Новости».

После этого они начали провоцировать участников оппозиционного митинга, который проходил возле резиденций президента и премьер-министра страны. Полиция разгоняла участников беспорядков с помощью водометов и слезоточивого газа. Также были задействованы подразделения армии.

В тот же вечер участники протестов подожгли дом ушедшего в отставку главы правительства Махинды Раджапаксы и его брата, президента страны Готбайи Раджапаксы. По информации News First, помимо этого, дома трех экс-министров и двух депутатов постигла та же участь.