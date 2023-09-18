Мир 18 сентября 2023, 00:17 Село Работино назвали местом уничтожения последних резервов ВСУ Экс-разведчик США Риттер: Россия добьет последние резервы ВСУ возле Работина Ministry of Defense of Ukraine

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Накопленные украинским командованием резервные силы для проведения контрнаступления подходят к концу. Последние боеспособные отряды ВСУ российские войска уничтожат около села Работино в Запорожской области. Об этом в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что это место станет финальной точкой всего украинского контрнаступления, потому что командование перебросило туда все имеющиеся силы, которые еще пока у него остались.

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«У маленькой деревни Работино в Запорожской области проходит сражение, которое стало альфой и омегой украинского контрнаступления», — заявил Риттер, напомнив, что это выражение означает начало и конец.

Бывший американский разведчик добавил, что после разгрома около Работина Украина останется без армии и о дальнейшем наступлении речь уже идти не будет.

О том, что Украине придется создавать армию с нуля, призывая туда все новых и новых людей в рамках мобилизации, ранее заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он отметил, что с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряла всех опытных офицеров, которые прошли многолетнюю подготовку в НАТО, а в ходе контрнаступления большое количество тех, кто хотя бы имел опыт военной службы.

По словам Джонсона, сейчас под мобилизацию будут подгонять людей, у которых большие проблемы со здоровьем.