Селин Дион ответила, почему не выжил Джек из «Титаника»

Названы песни, которые хочется слушать бесконечно Подробнее

По словам исполнительницы главной песни фильма места на дрейфующей после крушения «Титаника» в море двери хватило бы на двоих. По ее мнению, персонаж Леонардо Ди Каприо был обречен.

Ему не нужно было особое приглашение от Роуз, так как она вообще была в полуобморочном состоянии. В итоге он просто смирился со своей гибелью, потому что не мог даже пальцем пошевелить после купания в ледяной воде.

Фэллон спросил у Дион, что было бы, подвинься Роуз на двери хоть чуть-чуть. Певица попросила ведущего «не доставлять ей неприятностей».

«Что если они захотят снять вторую часть «Титаника?», — заявила певица.

Песня Селин Дион Му Неаrt Will Go On с альбома 1997 года Let’s Talk About Love — это главная музыкальная тема к фильму Джеймса Кэмерона «Титаник». После выхода фильма она стала одной из самых популярных в мире песен за всю историю музыки. Картина в 1998 году получила 11 премий «Оскар». Две статуэтки создателям «Титаника» вручили за победу в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший саундтрек к драматическому фильму».