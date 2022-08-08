«Сели на американскую кобылу». Лукашенко назвал Польшу главным агрессором

Польша является самым агрессивным по отношению к Белоруссии государством, несмотря на то, что в стране проживает много этнических поляков. Об этом на встрече с коллективом Миорского металлопрокатного завода заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщило БелТА.

«Посмотрите в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство. Не понимаю, зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают», — сказал он.

Александр Лукашенко заявил, что рейтинг польских властей опустился ниже 30%, и вести переговоры не с кем, так как они занимают свои посты временно.

Невзлюбили Польшу и на международной арене. Президент заявил, что Германия терпит ее из-за покровительства США, так как польские политики «сели на американскую кобылу и скачут по Европе». Александр Лукашенко напомнил, что Польша покусилась на часть Украины и заглотила бы всю Белоруссию, но ей это не удастся.

Служба внешней разведки России объявила, что Польша намерена взять под контроль перспективные отрасли экономики Украины. Она уже начала выкупать зерно и земли по низким ценам, вкладывать деньги в транспортную инфраструктуру.