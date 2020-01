Селена Гомес выпустила третий альбом

«Теперь он ваш Надеюсь, вам понравится», — написала Гомес и поблагодарила все «души», которые трудились вместе с ней над созданием альбома. Всего на пластинке 13 треков, среди которых хиты Lose you to love me и Look on her now. Ранее певица рассказала, что подписала четыре тысячи дисков, которые раздаст поклонникам после выпуска альбома. Об этом написала «Газета.ru».

Гомес в июне 2019 года стала самым популярным человеком в Instagram. Она набрала больше всех лайков от реальных пользователей. В среднем, каждый ее пост лайкают около 2,6 миллиона раз.

Селене Гомес 27 лет. Музыкой она занимается с 16-ти. Свою первую сольную пластинку Stars Dance она выпустила в 2013 году. Гомес также известна как актриса — она снимается в популярных сериалах и озвучивает мультфильмы.