Сексуально озабоченный слон убил 16 человек в Индии

В Индии охотники ищут слона, который убил 16 человек. На кровавый путь животное встало после того, как его выгнали из стада за плохое поведение или сексуальное соперничество с другими самцами.

Слон терроризирует жителей района Сантал Паргана штата Джаркханд. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Вполне вероятно, что у него была течка и его исключили из-за его плохого поведения или сексуального соперничества с другими самцами в стаде из 22 слонов», — передало издание слова сотрудника регионального отдела лесного хозяйства Сатиша Чандра Рая.

Команда из 20 человек пытается найти животное, чтобы его защитить, но каждый раз слон оказывается хитрее и быстрее людей. Последними жертвами стала пожилая пара, которую он поднял хоботом и забил до смерти. Рай отметил, что слон убивает только тех, кто встает у него на пути, подходит слишком близко или пытается его сфотографировать, спровоцировать на какие-либо действия.

Эксперт отметил, что они хотят вернуть его в стадо, а не убить, так как он не нападал на людей намеренно.