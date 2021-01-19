Сексизм захотели приравнять к хулиганству на Украине

Депутаты от фракции «Слуга народа» подали в Раду два закона: первый определяет понятие «сексизм», а второй устанавливает ответственность за проявление превосходства одного пола над другим. За оскорбительные слова, жесты, поведение и поступки предложили наказывать штрафами и даже административным арестом.

Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на законопроект, под сексизмом предложили понимать «любые жесты, визуальные проявления, сказанные или написанные слова, практику и поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, и которые проявляются в публичной или частной сфере».

К сексизму отнесли создание враждебной, унизительной и обидной среды, препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека и поддержку любых гендерных стереотипов. К исключениям отнесли специальную защиту женщин во время беременности и родов, службу мужчин в армии и разницу в пенсионном возрасте мужчин и женщин.

Если эти законы примут, то за сексизм будут штрафовать на сумму до 3400 гривен (около девяти тысяч рублей), отправлять на общественные работы на срок до 40 часов или арестовывать на неделю. Так на Украине наказывают за мелкое хулиганство.