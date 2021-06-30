Актрису сериала «Тайны Смолвиля» отправили в тюрьму за участие в организации секс-культа

Актрису сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк приговорили к трем годам лишения свободы. Она вербовала женщин в организацию NXIVM, где их превращали в рабынь, принуждали к сексу и делали частью ритуалов.

Об этом сообщил DTF. Организацией руководил Кит Раньер — именно он использовал приведенных актрисой женщин как рабынь. Раньер заставлял их бесплатно работать, заниматься с ним сексом, а также выполнять жестокие указания, в том числе нанося себе травмы. Кроме того, он проводил разные ритуалы с участием женщин.

Эллисон Мэк позиционировала NXIVM как женское движение, чтобы привлечь новых участниц. Когда они становились рабынями Раньера, актриса делала их интимные снимки и принуждала к труду. Сперва она отрицала свою вину, но затем призналась. Во время заключительного заседания суда актриса попросила прощения у жертв NXIVM.

Она подчеркнула, что сделала самую большую ошибку в жизни, когда связалась с Раньером. Мэк могла сесть в тюрьму на срок от 14 до 17,5 лет, но прокурор призвал смягчить наказание за помощь следствию. В результате Эллисон Мэк лишили свободы на три года. Наказание она будет отбывать в федеральной тюрьме США. При этом с 2018 года актриса находилась под домашним арестом.