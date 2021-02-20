Секреты молодости раскрыла 43-летняя учительница из Австралии

Молодо выглядящая 43-летняя учительница из Австралии назвала секреты своей неувядающей красоты. В этом ей помогли питание и постоянные физические нагрузки.

Белинда Нортон утверждает, что в 43 года выглядит лучше, чем 20 лет назад. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Качество пищи намного важнее тренировок, а водный режим необходим для кожи и работы организма», — сказала она.

Нортон рекомендует ежедневно заниматься растяжкой или йогой. Физические нагрузки помогут дольше оставаться молодой и красивой. При этом следует высыпаться. Она призвала отказаться от экранного времени перед отходом ко сну.

В конце рабочей недели женщина принимает ванну с солью и наносит маски на лицо, чтобы избавиться от скопившегося напряжения.

Последние десять лет Нортон старается хотя бы раз просыпаться с рассветом солнца и выходить на прогулку.

«Солнце дарит тебе энергию, а рассвет смягчает даже тяжелейшие душевные муки», — отметила она.