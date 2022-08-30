Развитие сельского хозяйства в России является «секретным триумфом» президента страны Владимира Путина. Такое мнение высказал в своей статье для итальянской Corriere della Sera обозреватель Федерико Рампини.

Рампини отметил, что сегодня российская сельскохозяйственная отрасль «пышет здоровьем», а Москва, вопреки «страшным сценариям», экспортирует рекордное количество зерна.

«Сельское хозяйство — „секретный триумф“ [президента России] Владимира Путина», — написал Рампини. По его мнению, при Путине в России произошло «потрясающее возрождение сельского хозяйства».

С 2000-го по 2018 год в 16 раз увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции из России. По своим показателям он обошел США, отмечено в статье. По прогнозам автора публикации, к завершению 2022 года, российский экспорт должен превысить уровень прошлого года.

Из подмосковной деревни Мизиново, которая располагается в Лосино-Петровском городском округе, в ООО «Спецсервисконсалт» прибыло 90 голов крупного рогатого скота породы Джерси. Это одна из самых жирномолочных пород коров. Из их молока можно делать очень вкусные сыры, сливки и сметану.