Мир 12 февраля 2024, 12:28 Секретный и расточительный. FT рассказала о тайном клубе европейских банкиров FT узнала о секретном клубе глав крупнейших банков Европы РИА «Новости»

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Главы крупнейших банков Европы организовали тайный клуб, заседания которого собирают два раза в год. Работу этой организации не освещают в СМИ, а экс-участники критикуют ее за расточительство и непрозрачность, сообщила Financial Times.

Этот клуб, по данным газеты, существует уже несколько десятков лет. Организация носит название Международный институт банковских исследований (Institut International d’Etudes Bancaires, сокращенно IIEB).

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Осенью прошлого года IIEB организовала в Цюрихе трехдневную встречу 40 самых влиятельных представителей европейской банковской сферы Европы. В ней приняли участие, в частности, управляющий ЦБ Швейцарии Томас Йордан и глава Минфина страны Карин Келлер-Суттер. На повестке было, помимо прочего, плачевное состояние банка Credit Suisse и его слияние с UBS.

FT отметила, что IIEB представляет самый секретный клуб европейских финансистов, где главы банков встречаются с лидерами разных стран и председателями Центробанков.

«Это не Давос, где каждый может купить себе членство», — заявил газете один из членов клуба.

Основали IIEB в Париже еще в 1950 году, чтобы на высшем уровне обсуждать события в экономике и банковской сфере. Встречи клуба проходили в королевских дворцах и роскошных отелях. Участники этого клуба, как отметила FT, не только обсуждают актуальные вопросы, но и ездят на частные экскурсии по историческим достопримечательностям.

Например, одна из встреч в 2010 году проходила в пятизвездочном отеле Grand Hôtel в Стокгольме. Членам клуба предложили праздничный ужин и посещение оперного театра, а их женам — тур по магазинам.

Председатель правления шведского банка Handelsbanken Пер Боман был одним из организаторов мероприятия, но незадолго до встречи решил покинуть клуб. Его недовольство вызвало излишнее расточительство и отсутствие прозрачности.