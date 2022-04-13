Секретный архив украинских силовиков нашли в Херсонской детской больнице

Российские силовики обнаружили в Херсонской детской областной больнице архив важных документов. В нем были личные дела и медкарты сотрудников силовых ведомств Украины, сообщило РИА «Новости».

Подробная информация о содержимом тайника не обнародована в интересах следствия, однако известно, что среди прочих в нем были характеристики на сотрудников Херсонской полиции. Они представляют интерес для российских силовиков.

Работники больничного архива утверждают, что не имеют отношения к этим документам и не представляют, как они могли попасть в детскую больницу. Они предполагают, что это дело рук бывшего руководства учреждения, которое скрылось еще до прихода в город российских военных.

В начале апреля также были обнародованы другие секретные документы, найденные на Украине — об американских биолабораториях и подготовке к наступлению на Донбасс.