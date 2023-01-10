Мир 10 января 2023, 04:43 Секретные документы времен вице-президентства Байдена нашли в США CBS: в США нашли секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена РИА «Новости»

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В американском аналитическом центре Penn Biden Center обнаружили секретные документы времен вице-президентства нынешнего лидера США Джо Байдена, сообщил телеканал CBS News.

Доверенные лица нашли порядка 10 документов в начале ноября. Бумаги хранились с другими документами, в которых не содержалась закрытая информация. Помощники Байдена уведомили о находке национальный архив. По данным телеканала, адвокаты президента предложили передать ее в компетентные органы.

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Глава Минюста США Меррик Гарланд поручил прокураратуре страны выяснить происхождение материалов. Известно, что Байден не был в курсе местонахождения этих документов.

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Осенью 2022 года агенты ФБР изъяли из поместья бывшего президента США Дональда Трампа секретные документы. Речь шла о разведывательных данных об Иране и КНР. Кроме того, в августе в имении миллиардера прошли обыски. Команда экс-лидера считает, что это политическое преследование.

Ранее один из республиканцев выдвинул кандидатуру Трампа в качестве спикера Палаты представителей Конгресса США.