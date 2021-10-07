Секретные данные французского танка слили на форум War Thunder в пылу спора

Спор о характеристиках танка Leclerc на форуме многопользовательской игры War Thunder заставил одного из геймеров пойти на крайние меры. Чтобы доказать свою правоту, он поделился ссылкой на руководство наводчика танка Leclerc.

В переписке поклонник игры под ником RED_CROSS заявил, что лично был внутри модели S2. На обсуждение обратил внимание сайт PC Gamer.

«Турели потребовалось порядка 11 секунд, чтобы совершить полный поворот. Поэтому угловая скорость — 31 градус, а не 40. Я говорю о модели S2 — танке, в котором я находился лично», — заявил геймер.

Перепалка началась с того, что оппоненты RED_CROSS ошиблись в скорости вращения танковой башни. Игрок сначала попробовал доказать свою правоту на словах, но потом в дело пошли более весомые доказательства.

Пользователь разместил на форуме ссылку на часть технического руководства наводчика орудием танка Leclerc, озаглавив ее как засекреченный документ. После этого спор действительно прекратился, зато началось обсуждение этичности публикации подобных документов в открытом доступе.

Модераторы в итоге удалили файл и напомнили, что в размещении секретных документов о современной технике нет ничего смешного. Подобные действия могут поставить под угрозу жизни тех, кто работает с такими танками.

Летом 2021 года на форуме War Thunder уже был похожий случай. Тогда геймер выложил засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы указать на ошибку разработчиков игры.