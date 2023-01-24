Мир 24 января 2023, 21:46 Секретные бумаги нашли в доме бывшего вице-президента США Майкла Пенса — CNN CNN: юристы бывшего вице-президента США Майкла Пенса нашли в его доме секретные документы РИА «Новости»

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В доме бывшего вице-президента США Майкла Пенса в городе Кармель на прошлой неделе обнаружили более 10 секретных документов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил CNN. Найденные бумаги передали в ФБР.

ФБР и Отдел национальной безопасности Минюста проведут проверку найденных материалов и того, как они оказались в доме Пенса в Индиане.

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Политик сам попросил своих юристов провести обыск в его доме после того, как засекреченные документы были найдены в кабинете президента Джо Байдена в начале этого месяца. При этом Пенс неоднократно заявлял, что в его распоряжении не было никаких подобных бумаг.

Источники телеканала не раскрыли, о каких документах идет речь и каков их уровень секретности. Отмечается, что они лежали в коробках, заклеенных скотчем, в неохраняемом месте.

В минувшее воскресенье, 22 января, появилась информация, что Минюст США при проверке дома Байдена обнаружили еще шесть конфиденциальных документов. Они относятся к тем периодам, когда Байден был сенатором и вице-президентом США.