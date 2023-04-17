Мир 17 апреля 2023, 21:00 Секретное отделение полиции Китая обнаружили в Нью-Йорке Минюст США заявил, что в Нью-Йорке нашли секретное отделение полиции КНР, двое арестованы РИА «Новости»

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Американские спецслужбы обнаружили секретный полицейский участок полиции Китая в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников. Такое сообщение появилось на сайте министерства юстиции США.

В ведомстве рассказали, что два представителя КНР — 61-летний Лу Цзяньван и 59-летний Чэнь Цзиньпин — организовали в нижнем Манхэттене незаконный зарубежный участок полиции. Их обвиняют в сговоре с целью действовать в качестве агентов правительства Китая, а также в препятствовании правосудию путем уничтожения доказательств их связи с чиновником парламента и преследовании диссидентов.

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«КНР с помощью своего репрессивного аппарата безопасности установила секретное физическое присутствие в Нью-Йорке для наблюдения и запугивания диссидентов и тех, кто критикует ее правительство», — заявил на пресс-конференции представитель министерства.

Подсудимым грозит до 20 лет тюрьмы.

Сообщается также, что ФБР создало сайт для жертв «транснациональных репрессий», где они могут сообщить о работе иностранных правительств по преследованию и запугиванию на людей в США.