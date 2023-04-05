Мир 05 апреля 2023, 08:33 Секретная служба США будет охранять Трампа, даже если он окажется в тюрьме РИА «Новости»: секретная служба США будет охранять экс-президента Трампа даже в тюрьме flickr

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Секретная служба Соединенных Штатов должна пожизненно без оговорок охранять экс-президентов, поэтому бывший американский лидер Дональд Трамп не останется без охраны, даже если попадет в тюрьму по выдвинутым ему обвинениям. На это указало РИА «Новости», ссылаясь на законодательный акт 1965 года.

«Защищать бывшего президента и его супругу пожизненно, если только они не откажутся от такой защиты», — такая обязанность секретной службы закрепляется в до сих пор действующем акте.

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Трамп отработал полный президентский срок и имеет все привилегии бывшего лидера Соединенных Штатов. Кстати, еще в 2018 году, когда шла речь об импичменте, СМИ отмечали, что бывшего президента в любом случае будут охранять. Чтобы лишить его охраны, придется внести поправки в закон.

Накануне Дональда Трампа арестовали. Его обвиняют по 34 эпизодам фальсификации деловых документов. СМИ подсчитали максимальный срок его заключения: 136 лет. Также бывшего президента США заподозрили в совершении преступления, связанного с порноактрисой Сторми Дэниэлс. По предварительной версии, перед избирательной кампанией 2016 года он заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание об их романе.