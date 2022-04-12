Секретная мониторинговая группа НАТО начала работать под Одессой

Секретная мониторинговая группа НАТО начала работать в Одессе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах. По его информации, в состав этой группы входят сотрудники румынской частной военной компании.

Источник агентства рассказал, что база данной мониторинговой группы расположена в пригороде Одессы. Она хороша оснащена оборудованием, позволяющим определять точные координаты любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 километров.

«Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», — заявил собеседник РИА «Новости».

По его словам, задача группы состоит якобы в том, чтобы не допустить высадки российского десанта. Еще одна их цель — выдавать местонахождение российских кораблей для наведения украинских ракет «Нептун».

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении центра сбора и подготовки иностранных наемников в районе села Красноселка под Одессой. По нему нанесли удар высокоточными ракетами «Бастион».