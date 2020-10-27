Секретаря Совбеза освободили от должности в Киргизии

Кенешбека Дуйшебаева освободили от должности секретаря Совбеза Киргизии. Указ подписал исполняющий обязанности президента республики Садыр Жапаров.

«Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Мусаев Рыскелди Жусупович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики», — сообщила пресс-служба главы республики.

Новым секретарем Совбеза Жапаров назначил генерала Рыскелди Мусаева. Ранее он возглавлял Военный институт Киргизии. Кенешбек Дуйшебаев занял должность секретаря 15 октября. Назначение произошло за несколько часов до ухода в отставку бывшего президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Массовые протесты вспыхнули в Киргизии 5 октября. Причиной стали результаты парламентских выборов. Несогласные с их итогами вышли на улицы с митингами. В итоге ЦИК аннулировал итоги голосования, а Жээнбеков добровольно ушел в отставку. Только после этого протесты в республике прекратились. По словам главы МИД Киргизии Руслана Казакбаева, ситуация в стране стала стабильной.