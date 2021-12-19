Секретарь Совбеза Украины заявил об отсутствии оснований для объявления военного положения в стране

Оснований для объявления военного положения на Украине нет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

По словам секретаря украинского Совбеза, не стоит пугать население страны введением военного положения. Он подчеркнул, что подобные решения будут приниматься на основе текущей ситуации.

«На сегодняшний день я могу сказать, что таких обстоятельств нет. Если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения», — сказал Данилов изданию «Апостроф ТВ».

Он добавил, что в объявлении военного положения нет необходимости, так как ситуация на украинской границе не критична. При этом секретарь Совбеза отметил, что на границе наблюдается увеличение военного присутствия.

«Но оно не настолько критично, чтобы прямо сейчас объявлять, что завтра они начнут. Мы такого не видим», — заключил Данилов.

Западные страны в последнее время все чаще говорят о стягивании российских военнослужащих к украинской границе. Они утверждают о возможном вторжении на территорию Украины. При этом власти России уже неоднократно заявляли, что ни о каких военных действиях речи не идет.