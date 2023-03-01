Мир 01 марта 2023, 21:38 Секретарь Совбеза России прилетел с рабочим визитом на Кубу Секретарь Совбеза РФ Патрушев прибыл с визитом на Кубу впервые с 2019 года Пресс-служба Кремля

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прилетел на Кубу с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

По данным ведомства, Патрушев проведет в Гаване «расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности». Предыдущий его визит на Кубу состоялся в октябре 2019 года

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На этой неделе секретарь СБ РФ также успел побывать с визитами в Алжире и Венесуэле, где обсудил с коллегами сотрудничество в сфере безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Он примет участие в совещании глав дипведомств стран G-20.

Также Лавров проведет встречу со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром. В планах российского министра — переговоры с партнерами из Бразилии и Китая. Кроме того, выступление Сергея Лаврова ожидают на международной конференции Raisina Dialogue.