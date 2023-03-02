Мир 02 марта 2023, 02:42 Секретарь Совбеза России обсудил стратегическое сотрудничество с президентом Кубы Патрушев и президент Кубы Диас-Канель обсудили стратегическое сотрудничество Сайт Совбеза РФ

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял в Гаване секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Также на встрече присутствовал лидер Кубинской революции Рауль Кастро, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Стороны обсуждали вопросы, направленные на углубление российско-кубинских отношений. Также они подробно рассмотрели стратегические приоритеты сотрудничества России и Кубы и международные проблемы.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня прибыл на Кубу с рабочим визитом. Он проведет в Гаване «расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности».

На этой неделе секретарь СБ России также был с визитом в Венесуэле, где обсудил с президентом Николасом Мадуро сотрудничество в сфере безопасности. По словам Патрушева, взаимодействие России и Венесуэлы остается важным фактором обеспечения международной безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне прилетел в Индию с рабочим визитом. Он будет участвовать в совещании глав дипведомств стран G-20.