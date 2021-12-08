Секретарь Совбеза Патрушев провел переговоры с секретарем по стратегическим вопросам при президенте Бразилии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился со специальным секретарем по стратегическим вопросам при президенте Бразилии Флавио Роша. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

Беседа состоялась в Москве. Политики обсудили вопросы безопасности, а также взаимоотношения двух стран. Во встрече также приняли участие представители министерств и ведомств России и Бразилии, передал RT.

«Намечены дальнейшие планы диалога в сфере военного сотрудничества и информационной безопасности, прежде всего в совместной борьбе с киберпреступностью и в обеспечении защиты объектов критической информационной инфраструктуры», — рассказали в Совбезе.