Мир 10 февраля 2023, 17:27 Секретарь Совбеза Молдавии Речан стал кандидатом в премьер-министры Президент Молдавии Санду выдвинула секретаря СБ Речана кандидатом в премьеры YouTube

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Президент Молдавии Майя Санду выдвинула секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана кандидатом в премьер-министры. Объявление прозвучало на брифинге после консультации Санду с лидерами партий парламента.

«Кандидатом на пост премьер-министра выдвинут Дорин Речан», — привел ее слова ТАСС.

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По закону Речан должен в течение двух недель представить состав и программу нового кабмина на утверждение парламента.

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Лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что поддержит кандидатуру и новое правительство.

Дорин Речан занимался госслужбой, несколько месяцев, до февраля 2015 года, исполнял обязанности главы МВД Молдавии. Затем занялся предпринимательством. В начале 2022 года Санду назначила Речана своим советником в области обороны и нацбезопасности, секретарем Совбеза.

Возглавлявшая правительство Молдавии Наталья Гаврилица подала в отставку после полутора лет на посту, не объяснив своего решения.