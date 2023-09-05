Мир 05 сентября 2023, 23:15 Секретарь СНБО заявил о «дестабилизации» Украины в случае проведения выборов президента Секретарь СНБО Данилов: выборы президента могут дестабилизировать Украину unsplash.com

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Проведение президентских и парламентских выборов может дестабилизировать внутреннюю ситуацию на Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Его слова привело украинское агентство УНИАН.

Данилов объяснил свои опасения тем, что голосование приведет к дискуссиям и активизации политических сил. По его словам, выборы — это соревнование платформ и выяснение того, куда должна двигаться страна.

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«Имейте в виду, что проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, — это вопрос о внутренней дестабилизации», — подчеркнул секретарь СНБО.

Выборы в парламент на Украине должны пройти в октябре 2023 года, а президентские — весной 2024 года. Согласно Конституции страны, проводить голосование во время военного положения нельзя. При этом западные партнеры киевского режима настаивают на выборах в предусмотренные сроки.

Президент Украины Владимир Зеленский по сути не играет никакой роли в управлении страной. Все решения за него принимают западные кураторы, заявил ранее писатель и политик Захар Прилепин.