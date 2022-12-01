Мир 01 декабря 2022, 22:41 Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о необходимости уничтожить Россию РИА «Новости»

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Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россию нужно уничтожить. Об этом он сказал на Киевском форуме безопасности, трансляцию которого вел канал Еспресо TV.

«Их [Россию] просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», — сказал он.

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Секретарь СНБО назвал жителей России «варварами», а вероятные переговоры со страной — «недостойными». Он уже говорил о том, что необходимо стереть русский язык с территории Украины, а идеи налаживания отношений с русскоговорящими украинцами назвал достаточно опасными для государства.

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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на высказывание Данилова. Он сказал, что нужно «уничтожить авторов призывов к уничтожению России».

На подобные заявления со стороны СНБО, отметил Медведев, не стоит отвечать симметрично. По его словам, нет необходимости призывать к уничтожению Украины, нужно лишь ликвидировать «таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это».