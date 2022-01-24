Секретарь СНБО Украины призвал СМИ не накалять ситуацию с безопасностью

Снизить накал вокруг ситуации с безопасностью на Украине попросил СМИ секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Он призвал журналистов не сеять панику среди населения. Его слова процитировало РИА «Новости».

В ходе брифинга по итогам заседания СНБО Данилов отметил, что в последнее время в стране происходит «очень много информационных событий», которые сопровождаются «парамилитарной беллетристикой в СМИ».

«Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует. Ситуация, которая существует, она для нас целиком понятна, нет никаких повод для того, чтобы мы с вами паниковали. Очень прошу всех быть спокойными», — призвал Данилов.

Он подчеркнул, что украинские военные «способны дать отпор», если на то будет необходимость.

«Каждая страна заботится о себе, и когда происходят те или иные вещи, мы должны с вами анализировать спокойно и взвешенно и делать выводы для нашей страны», — добавил Данилов.

Западные СМИ неоднократно заявляли о возможном военном вторжении России на Украину, российская сторона категорически опровергает эту возможность.

Издание «Страна.ua» ранее сообщило, что на самом деле офис президента Украины Владимира Зеленского не верит в сценарий военного конфликта с Россией