Мир 06 февраля 2024, 10:38 Секретарь СНБО Украины подтвердил информацию о нехватке снарядов в армии Секретарь СНБО Украины Данилов признал дефицит боеприпасов в ВСУ Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинской армии не хватает снарядов для ведения боевых действий. Об этом в эфире телеканала «24 канал» заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Действительно, сложилась ситуация, когда не хватает снарядов, средств поражения противника», — рассказал он.

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Секретарь СНБО добавил, что вопрос дефицита снарядов в ВСУ часто поднимается президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, украинский лидер неоднократно указывал на недостаточную работу в вопросе поставок боеприпасов.

«Касаемо поставок боеприпасов, этот вопрос каждый раз поднимается на ставке главнокомандующего», — подчеркнул Данилов.

Ранее бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос рассказал, что Зеленский сокращал производство боеприпасов в стране. В качестве примера эксперт напомнил, что украинский лидер в 2020 году перевел оборонный завод «Артем» на однодневную рабочую неделю.