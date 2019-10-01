Секретарь СНБО Украины объяснил причину своей отставки

Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО Украины Подробнее

Александр Данилюк 27 сентября написал заявление об отставке, 30 сентября указом президента он был освобожден от должности.

«Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли», — объяснил Данилюк.

Он не исключил, что продолжит помогать лидеру Украины Владимиру Зеленскому, а также консультировать его.