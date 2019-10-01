Секретарь СНБО Украины объяснил причину своей отставки
Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что ушел с должности, потому что не желает участвовать в «подковерных играх». Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса».
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Александр Данилюк 27 сентября написал заявление об отставке, 30 сентября указом президента он был освобожден от должности.
«Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли», — объяснил Данилюк.
Он не исключил, что продолжит помогать лидеру Украины Владимиру Зеленскому, а также консультировать его.