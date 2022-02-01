Секретарь СНБО Украины назвал опасным использование русского языка

Говорить на русском языке в мире опасно, так как Россия защищает всех русскоязычных людей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«То, что касается выступления господина Лаврова, я бы хотел обратиться к другим его словам, когда он сказал, что они не защищают россиян, они защищают русскоязычных. Поэтому пользоваться русским языком — очень опасная вещь в мире», — сказал Данилов в эфире телеканала ICTV.

Речь идет о заявлении главы МИД России Сергей Лаврова, который призвал Запад обратить внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер угрожал русским и русскоязычным жителям страны. По словам министра, странам Запада стоит озадачиться этим вопросом, а не мифическим «вторжением» на Украину.

Власти Украины в 2019 году приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает использование только украинского языка почти во всех сферах жизни общества. Для проверки соблюдения закона на Украине создали специальную «языковую комиссию».